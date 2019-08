Ferdinand Piëch, artisan de l'expansion mondiale de VW, est mort -Bild

FRANCFORT, 26 août (Reuters) - Ferdinand Piëch, ancien patron de Volkswagen (VW), qui a fait du groupe automobile allemand un conglomérat de dimension mondiale, est décédé dimanche à Rosenheim en Bavière à l'âge de 82 ans, a rapporté lundi le quotidien allemand Bild.

Un représentant des familles Porsche et Piëch, qui détiennent 52,2% des droits de vote de VW via leur holding Porsche SE, n'a pas pu être joint dans l'immédiat.

Volkswagen n'a pas pu être contacté pour un commentaire.

Ferdinand Piech était le petit-fils de Ferdinand Porsche, concepteur de la célèbre voiture de sport et membre des clans Porsche et Piëch qui contrôlent toujours le constructeur.

Brillant ingénieur, il a révolutionné VW en misant sur une technique de construction modulaire qui partage les bases communes des véhicules entre les différentes marques du groupe.

Sous sa direction, le groupe s'est doté de marques de luxe à fortes marges via le rachat de Bentley, Bugatti et Lamborghini. Aujourd'hui il possède les marques Seat, Bentley, Skoda, Audi, Porsche et Ducati en plus des camions MAN et Scania.

Ferdinand Piëch a occupé plusieurs postes de direction au sein de l'empire VW, notamment de développement chez Audi, avant de devenir président du directoire de Volkswagen de 1993 à 2002, puis président du conseil en 2002, avant d'être évincé en 2015.

"Sa gestion de VW a été un succès incontestable. Piëch restera dans l'histoire comme une légende de l'automobile, aux côtés de Gottlieb Daimler, Henry Ford et Kiichiro Toyoda." (Edward Taylor à Francfort, Juliette Rouillon pour le service français)

