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Florent Menegaux

Pays de résidence : Non renseigné
Biographie : Florent Menegaux occupies the position of Chief Executive Officer at Compagnie Générale des Établiss

MICHELIN: "A L'HORIZON 2030, LE PNEUMATIQUE DEVRAIT REPRÉSENTER 70% D'UN GROUPE QUI AURA SIGNIFICATIVEMENT GRANDI PAR AILLEURS. LES AUTRES ACTIVITÉS REPRÉSENTERONT 30%", DÉCLARE LE PRÉSIDENT DU GROUPE, FLORENT MENEGAUX, DANS UNE Interview AUX ECHOS

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27/07/2020 | 19:16

MICHELIN: "A L'HORIZON 2030, LE PNEUMATIQUE DEVRAIT REPRÉSENTER 70% D'UN GROUPE QUI AURA SIGNIFICATIVEMENT GRANDI PAR AILLEURS. LES AUTRES ACTIVITÉS REPRÉSENTERONT 30%", DÉCLARE LE PRÉSIDENT DU GROUPE, FLORENT MENEGAUX, DANS UNE INTERVIEW AUX ECHOS
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