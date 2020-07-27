MICHELIN: "A L'HORIZON 2030, LE PNEUMATIQUE DEVRAIT REPRÉSENTER 70% D'UN GROUPE QUI AURA SIGNIFICATIVEMENT GRANDI PAR AILLEURS. LES AUTRES ACTIVITÉS REPRÉSENTERONT 30%", DÉCLARE LE PRÉSIDENT DU GROUPE, FLORENT MENEGAUX, DANS UNE Interview AUX ECHOS
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27/07/2020 | 19:16
MICHELIN: "A L'HORIZON 2030, LE PNEUMATIQUE DEVRAIT REPRÉSENTER 70% D'UN GROUPE QUI AURA SIGNIFICATIVEMENT GRANDI PAR AILLEURS. LES AUTRES ACTIVITÉS REPRÉSENTERONT 30%", DÉCLARE LE PRÉSIDENT DU GROUPE, FLORENT MENEGAUX, DANS UNE INTERVIEW AUX ECHOS