Michelin : le mandat de l'équipe dirigeante renouvelé

Michelin a annoncé mardi le renouvellement pour quatre ans de ses deux principaux gérants, le président du groupe Florent Menegaux et le directeur financier Yves Chapot.C'est la Société Auxiliaire de Gestion (SAGES), en sa qualité d'associé commandité non gérant de la Compagnie Générale des Établissements Michelin (CGEM), qui a pris cette décision, saluant la 'qualité du travail accompli par l'équipe dirigeante'.Les deux cadres vont ainsi pouvoir poursuivre la mise en oeuvre du plan stratégique 'Michelin in Motion' qui avait été présenté en avril 2021.Pour mémoire, Florent Menegaux avait été nommé président du manufacturier en 2019. Yves Chapot, entré au sein du groupe en 1992, avait lui aussi été promu directeur administratif et financier en 2019.Le renouvellement de leur mandat prendra effet en 2022, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant se tenir au premier semestre 2026.