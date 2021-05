Michelin : dividende approuvé, ambitions présentées

Diffusée en direct sur la toile, l'Assemblée générale mixte des actionnaires de Michelin s'est tenue ce jour à huis clos, à Clermont-Ferrand, sous la présidence de Florent Menegaux , Président de la Gérance.Les résolutions proposées au vote des actionnaires ont toutes été approuvées, fait savoir Michelin, à l'instar du dividende de 2,3 euros.La cooptation de Jean-Michel Severino et la nomination de Wolf-Henning Scheider, en qualité de membres du Conseil de Surveillance a été validée.Par ailleurs, Florent Menegaux a profité de cette réunion pour présenter la vision ' tout durable ' du Groupe 'qui repose sur la recherche constante du juste équilibre entre les personnes, la planète et les performances économiques (People, Planet, Profit)'.Il a notamment présenté les ambitions de l'entreprise pour 2030. Dans les dix prochaines années, Michelin poursuivra le développement des activités pneumatiques et accélèrera sa croissance dans de nouveaux métiers autour et au-delà du pneumatique : les Services et solutions, les composites flexibles, le médical, l'impression 3D métal et la mobilité Hydrogène.Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.