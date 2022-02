Gucci dope le T4 de Kering, de possibles acquisitions évoquées

PARIS, 17 février (Reuters) - Le géant du luxe Kering a fait état jeudi d'une forte croissance de ses ventes au quatrième trimestre grâce au rebond de sa marque phare Gucci, et son PDG François-Henri Pinault n'a pas exclu de procéder à des acquisitions à court terme.

A la Bourse de Paris, le titre Kering grimpait de 6,63% à 674,6 euros à 10h37, signant de loin la plus forte hausse du CAC 40 en hausse de 0,3% au même moment.

Le chiffre d'affaires du groupe a bondi de 31,9% en données comparables sur les trois derniers mois de 2021, à 5,4 milliards d'euros. Pour Gucci, la croissance ressort à 31,6%.

Les analystes tablaient pour la période sur une croissance d'environ 17% des ventes de Gucci et de 21% pour Kering dans son ensemble.

La performance de Gucci, qui marque un net rebond par rapport au troisième trimestre, est cruciale pour Kering, la marque réalisant à elle seule plus de la moitié du chiffre d'affaires du groupe.

Le poids de Gucci au sein de Kering a alimenté les spéculations selon lesquelles le groupe envisagerait une acquisition majeure pour transformer son portefeuille, d'autant que son grand rival LVMH a mis la main l'an dernier sur le joaillier américain Tiffany pour 15,8 milliards de dollars.

"Il est certain que des acquisitions pourraient avoir un sens dans un avenir proche pour le groupe", a déclaré jeudi François-Henri Pinault lors d'une conférence avec des analystes, l'indication la plus forte à ce jour d'une possible opération de fusions-acquisitions pour Kering.

INVESTISSEMENTS MARKETING

Après avoir réduit ses dépenses publicitaires et autres en 2020 face à l'émergence de la pandémie, Kering a relancé ses investissements marketing pour doper la croissance des ventes de Gucci, une stratégie qui a particulièrement porté ses fruits en fin d'année dernière avec le lancement de la nouvelle collection Aria.

La sortie en novembre du film "House of Gucci" du réalisateur américain Ridley Scott, qui relate un pan mouvementé de l'histoire de la famille fondatrice de la maison de couture, a aussi accru l'exposition de la marque.

"C'est une performance encourageante", ont commenté les analystes d'Exane BNP Paribas, soulignant que la barre avait été placée haut alors que les autres acteurs du luxe ont pour la plupart fait état d'une accélération de leurs ventes au quatrième trimestre.

LVMH a ainsi annoncé fin janvier une croissance organique de 28% des ventes trimestrielles de sa principale division Mode et maroquinerie.

Les autres maisons de couture de Kering ont aussi connu de belles performances, Yves Saint Laurent ayant notamment enregistré une croissance organique de 47% au quatrième trimestre.

Lors d'une conférence avec des journalistes, le directeur financier Jean-Marc Duplaix a indiqué que Gucci, qui a augmenté ses prix en 2020 et en 2021, continuerait à le faire de façon ciblée cette année.

Il a assuré que le groupe restait confiant dans sa capacité à améliorer sa rentabilité en dépit de la hausse des coûts des matières premières et du transport. (Reportage Mimosa Spencer et Silvia Aloisi, Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Michel Bélot et Sophie Louet)