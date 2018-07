Kering : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kering publie ses résultats au titre de son premier semestre 2018. Et le groupe de luxe en est plutôt fier. « Kering a réalisé des performances sensationnelles ce trimestre et sur les six premiers mois de l’année, tant au niveau du chiffre d’affaires que du résultat », s’est ainsi enthousiasmé François-Henri Pinault , le Président-Directeur général du groupe de luxe. Dans le détail, le chiffre d'affaires de Kering au premier semestre 2018 s'établit à 6 431,9 millions d'euros et affiche une croissance de 26,8% en données publiées et 33,9% à périmètre et taux de change comparables." Cette très forte progression des ventes est tirée par une excellente dynamique tant dans les pays matures que dans les pays émergents, avec notamment une hausse de 45,4% en comparable en Amérique du Nord, 25,1% en Europe de l'Ouest, 37,6% en Asie-Pacifique (hors Japon) et 30,7% au Japon ", explique le groupe, dans son communiqué.Au premier semestre 2018, la marge brute de Kering s'élève à 4 776,3 millions d'euros, en hausse de 30% par rapport au semestre précédent.Le résultat opérationnel courant atteint un niveau historique, à 1 771,9 millions d'euros, en progression de 53,1%. Le taux de marge opérationnelle du groupe enregistre une hausse de 470 points de base et s'établit à 27,5%.Pour sa part, l'Ebitda s'est élevé à 2 021,6 millions d'euros au premier semestre 2018, en hausse de 47,6% par rapport au premier semestre 2017. Le ratio d'Ebitda rapporté au chiffre d'affaires s'établit pour sa part à 31,4%, en croissance de 440 points de base.Au premier semestre 2018, le résultat net part du groupe enregistre une très forte hausse de 185,7% et s'établit à 2 359,6 millions d'euros. Au premier semestre 2018, le résultat net par action atteint 18,74 euros, à comparer avec 6,55 euros au premier semestre de l'exercice précédent.Il est notamment composé du résultat net part du Groupe des activités poursuivies hors éléments non courants, qui s'élève à 1 262,2 millions d'euros (en progression de +54,9%), et du résultat net des activités abandonnées, qui s'élève à 1 148,2 millions d'euros, et qui comprend principalement la plus-value de cession résultant de la perte de contrôle de Puma." Face à des bases de comparaison exigeantes et dans un environnement incertain, nous ferons progresser, cette année encore, nos performances opérationnelles et financières. ", a déclaré François-Henri Pinault