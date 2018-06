Kering nomme Daniel Lee à la tête de Bottega Veneta à compter du 1er juillet

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de luxe Kering a annoncé vendredi la nomination du britannique Daniel Lee au poste de directeur de la création du maroquinier italien Bottega Veneta à compter du 1er juillet.

Agé de 32 ans et diplômé du Central Saint Martins College de Londres, Daniel Lee occupait dernièrement les fonctions de directeur du design prêt-à-porter chez Céline, a précisé Kering dans un communiqué. Il avait rejoint Céline en 2012 après être passé par la Maison Margiela, Balenciaga et Donna Karan.

"La singularité de sa vision, inspirée d'un univers créatif très personnel, m'a convaincu qu'il était le mieux à même d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire de la Maison", a déclaré le PDG de Kering, François-Henri Pinault, cité dans le communiqué.

"Son travail se caractérise par une grande rigueur, une maîtrise du savoir-faire atelier, une passion pour les matières et une énergie que j'ai hâte de voir se traduire chez Bottega Veneta", a poursuivi François-Henri Pinault.

Le groupe avait annoncé mercredi le départ de Tomas Maier, qui avait rejoint la marque de luxe italienne en 2001.

Avec un chiffre d'affaires de 1,18 milliard d'euros en 2017, Bottega Veneta est la troisième marque du groupe Kering derrière Gucci et Yves Saint Laurent. Outre ses sacs de luxe et sa petite maroquinerie, elle propose une large gamme de prêt-à-porter, chaussures, bijoux, mobilier, parfums, lunettes et accessoires.

Sa marge opérationnelle s'est élevée à 25% en 2017, en ligne avec celle d'YSL mais inférieure à celle de Gucci (34,2%).

