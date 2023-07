La valeur du jour à Paris - Kering remaniement de direction apprécié : le bras droit de F-H Pinault à la tête de Gucci

Kering (+5,85% à 523 euros) domine le CAC 40 au lendemain de l'annonce du départ de Marco Bizzarri, PDG de Gucci, la marque phare et principale source de profits du groupe de luxe. Si ce dernier et l'ancien directeur de la création, Alessandro Michele, parti fin 2022, ont été les artisans de la renaissance de la griffe florentine, cette dernière a perdu de sa superbe ces derniers trimestres. " Alors que la recovery de Gucci tarde à se matérialiser, la reprise en main de la marque phare du groupe par le bras droit de François-Henri Pinault devrait être bien perçue ", explique Invest Securities.



Jean-François Palus, Directeur général délégué de Kering, remplace Marco Bizzarri, qui quittera la société au 23 septembre 2023, pour une période transitoire. Il a pour mission (...) " de renforcer les équipes et les opérations de Gucci, et de préparer ses équipes dirigeantes et son organisation pour l'avenir ".



" Depuis plusieurs décennies, Jean-François Palus a été, au quotidien, mon bras droit et mon coéquipier ; il consacrera désormais toute son énergie à fortifier notre principal actif, et je lui en suis immensément reconnaissant, " a commenté le PDG de Kering, François-Henri Pinault. Jean-François Palus va présenter sa démission de son mandat d'administrateur de Kering et s'installera à Milan.



" Compte tenu de la sous-performance relative de Gucci ces dernières années et, plus récemment, de la plupart des marques du groupe, Kering semble avoir décidé de procéder aux changements nécessaires pour résoudre les problèmes au sein de son organisation ", souligne UBS.



Le départ du PDG de Gucci s'accompagne en effet d'autres évolutions dans la gouvernance de Kering afin de construire "une organisation plus solide pour capter pleinement la croissance du marché mondial du Luxe ", selon les mots de François-Henri Pinault.



Ainsi, Francesca Bellettini, outre les fonctions de Présidente-Directrice générale d'Yves Saint Laurent qu'elle exerce depuis 2013, est nommée Directrice générale adjointe de Kering, en charge du Développement des Maisons. Les CEOs de toutes les marques lui seront rattachés, et elle sera chargée de piloter l'ensemble des Maisons du Groupe dans les prochaines étapes de leur développement. UBS s'attend à ce que cette nomination soit très bien accueillie étant donné son excellent bilan à la tête d'Yves Saint Laurent.



Enfin, Jean-Marc Duplaix, Directeur financier de Kering depuis 2012, est nommé Directeur général adjoint du Groupe en charge des Opérations et des Finances. Jean-Marc Duplaix dirigera toutes les fonctions corporate du Groupe et sera chargé d'en renforcer l'efficacité et le contrôle.