PRESSE: Kering va doter Gucci d'une collection de haute joaillerie en 2019

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Gucci, marque étendard de Kering, va entrer sur le marché de la haute joaillerie l'année prochaine, a révélé vendredi François-Henri Pinault, le président-directeur général du groupe de luxe, dans un entretien accordé au quotidien Le Figaro.

"Gucci lancera en juin-juillet 2019 sa première collection de haute joaillerie", a annoncé le dirigeant, en précisant que les deux cents pièces de ce futur catalogue seraient fabriquées en Italie.

Cette décision exprime les nouvelles priorités stratégiques de Kering. "Jusqu'alors mes deux priorités étaient de transformer Kering en un groupe de luxe et de développer les maisons de mode et de maroquinerie. Aujourd'hui, c'est au tour de la joaillerie et de l'horlogerie", a expliqué François-Henri Pinault.

Mais attention, "il faut de la maturité pour aborder ce secteur", a prévenu le dirigeant. C'est pourquoi les autres entreprises de mode de Kering, bien qu'elles possèdent toutes des lignes de bijoux-accessoires liées au prêt-à-porter, n'imiteront pas Gucci à court terme. "Il est trop tôt pour envisager qu'elles se lancent dans la joaillerie et l'horlogerie", a reconnu François-Henri Pinault.

Site Internet: http://www.lefigaro.fr/societes/2018/11/29/20005-20181129ARTFIG00333-francois-henri-pinault-revele-au-figaro-ses-ambitions-dans-la-joaillerie.php

