BCE: Draghi et Villeroy de Galhau appellent les Etats à finaliser l'union bancaire

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, et le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, ont appelé mardi les pays de la zone euro à finaliser l'union bancaire, en créant notamment un mécanisme efficace d'assurance des dépôts et en rendant le Mécanisme de résolution unique (MRU) pleinement opérationnel, pour améliorer la stabilité économique des 19.

"Des progrès vers la finalisation de l'Union bancaire - en harmonisant les options et discrétions, en achevant la résolution et en jetant les bases pour la création d'un mécanisme efficace d'assurance des dépôts - sont essentiels et je suis convaincu que des pas importants seront bientôt effectués dans cette direction", a déclaré Mario Draghi qui s'exprimait pendant une conférence organisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à Paris.

Le secteur bancaire de la zone euro dispose d'un régulateur unique et de règles mieux harmonisées, mais il reste fragmenté et la consolidation transfrontalière, qui constitue un des moyens d'accroître le crédit transfrontalier, a récemment atteint des points bas historiques, a rappelé le président de la BCE.

"Davantage d'efforts sont nécessaires si nous voulons récolter les fruits d'un marché intégré qui permet de partager les risques dans le secteur privé et d'améliorer la stabilité macroéconomique de l'union monétaire", a-t-il ajouté.

François Villeroy de Galhau, qui est également membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a estimé de son côté que "notre principale priorité doit être de rendre le MRU totalement opérationnel". "Il est maintenant urgent de le mettre en œuvre d'ici la fin de l'année", selon lui.

En outre, "nous devons progresser sur le projet de l'Union des marchés de capitaux : nous devons en particulier renforcer le rôle de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) en tant qu'autorité de contrôle, du moins en ce qui concerne les marchés de gros -- tout en faisant dûment appel aux autorités nationales le cas échéant", a-til souligné.

-Alice Doré et Valérie Venck, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fred: ECH

