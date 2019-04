BCE: Villeroy de Galhau et Weidmann appellent à finaliser l'Union des marchés de capitaux

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, et le président de la Bundesbank, Jens Weidmann, ont appelé jeudi l'Union européenne à finaliser l'union des marchés de capitaux, afin de "renforcer l'intégration financière, tirer profit de notre marché commun et recueillir le double dividende d'une croissance plus élevée et d'une résilience plus forte".

"Une véritable Union des marchés de capitaux permettrait de mieux diriger l'épargne abondante -- en zone euro, l'excès de l'épargne sur l'investissement s'élève à 340 milliards d'euros en 2018 -- vers les besoins d'investissement concrets comme la transition énergétique, l'innovation numérique ou encore le développement des PME", expliquent les banquiers centraux, tous deux membres du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), dans une tribune.

L'union des marchés de capitaux permettrait aussi d'amortir certains chocs économiques au sein de la zone euro, estiment-ils. "Aux Etats-Unis par exemple, on estime que, grâce aux marchés de capitaux, près de la moitié de l'impact d'un choc économique est répartie entre les différents États -- soit plus que par les transferts budgétaires. Dans la zone euro, seul le dixième d'un choc économique est amorti par un partage privé des risques", ajoutent-ils.

Selon eux, l'union des marchés de capitaux favoriserait la croissance et la stabilité dans la zone euro. Elle pourrait constituer, avec l'union bancaire, une véritable "union de financement pour l'investissement et l'innovation" et une étape décisive vers l'achèvement de l'union économique et monétaire, plaident François Villeroy de Galhau et Jens Weidmann.

-Valérie Venck, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 48 11; vvenck@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire