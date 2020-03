Coronavirus: la Banque de France ramène sa prévision de croissance à 0,1% pour le T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le produit intérieur brut (PIB) de la France devrait croître de 0,1% au premier trimestre, a indiqué lundi la Banque de France dans une nouvelle estimation. Par rapport à sa précédente prévision, l'institution française a revu à la baisse de 0,2 point de pourcentage sa prévision de croissance.

"L'activité dans l'industrie et les services a progressé en février, mais les chefs d'entreprise prévoient dans la plupart des secteurs un repli en mars dans le nouveau contexte créé par l'épidémie de coronavirus", a expliqué la Banque de France dans un communiqué.

"Ce choc d'incertitude touche d'abord les secteurs exposés à la Chine, soit via leurs approvisionnements, soit via leurs clients (tourisme, luxe). Mais il atteint aussi en France les services où la demande a freiné du fait des mesures prises pour contenir l'épidémie : transports, hébergement-restauration, évènementiel et intérim...", a expliqué François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, cité dans un communiqué.

"Ce ralentissement est potentiellement sévère mais temporaire ; sa durée dépendra des mesures sanitaires nécessaires en Chine comme en Europe", a poursuivi François Villeroy de Galhau.

La Banque de France publiera sa prévision de croissance pour l'ensemble de l'année 2020, le 23 mars prochain.

