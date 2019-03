La BCE a des marges de manoeuvres si nécessaire, estime Villeroy

GENEVE, 27 mars (Reuters) - La croissance de la zone euro devrait se raffermir courant 2019 mais la Banque centrale européenne (BCE) dispose des moyens et des marges de manoeuvre nécessaires pour agir si nécessaire, a déclaré mercredi le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau.

Il a souligné que l'activité décélérait au niveau mondial du fait des tensions commerciales et des incertitudes sur la croissance chinoise, l'Allemagne et l'Italie pesant particulièrement sur la croissance de la zone euro.

"C'est un ralentissement et non une récession. Et nous espérons encore un raffermissement dans le courant de cette année", a-t-il dit dans un discours prononcé à Genève.

François Villeroy de Galhau, qui est membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a souligné que celle-ci continuait à suivre "très attentivement" la situation économique.

"Et nous disposons sans aucun doute des outils et des marges de manoeuvre puissants pour agir autant que nécessaire", a-t-il indiqué. (Tom Miles, avec Leigh Thomas et Yann Le Guernigou à Paris, édité par Yves Clarisse)