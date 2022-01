La BCE agira vite si l'inflation persiste plus longtemps que prévu-Villeroy

PARIS, 18 janvier (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) adaptera au plus vite sa politique monétaire si le niveau de l'inflation restait élevé plus longtemps que prévu, a déclaré mardi François Villeroy de Galhau, membre du Conseil des gouverneurs de l'institution et le gouverneur de la Banque de France.

L'inflation française, qui a atteint son plus haut niveau depuis 13 ans en décembre, devrait progressivement refluer dans les prochains mois pour revenir sous 2% d'ici fin 2022, a déclaré François Villeroy de Galhau, qui s'exprimait lors d'une conférence en ligne organisée par l'université Dauphine de Paris.

"Si l’inflation devait s’avérer plus persistante, n’ayez aucun doute que nous aurons la volonté et la capacité d’adapter plus vite notre politique monétaire, pour assurer le retour vers notre objectif de 2%", a souligné François Villeroy de Galhau. (Reportage Leigh Thomas, version française Nicolas Delame et Laetitia Volga)