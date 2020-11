La BCE doit maintenir des conditions de financement très favorables - Villeroy de Galhau

PARIS, 27 novembre (Reuters) - L'objectif premier de la Banque centrale européenne (BCE) doit être de maintenir des conditions de financement très favorables aussi longtemps que nécessaire, a déclaré vendredi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs de la BCE.

Dans ce but, le recalibrage à venir de nos instruments devra attacher une attention particulière non seulement au niveau de notre soutien monétaire, mais aux questions de durée, de flexibilité et de ciblage efficace, a-t-il dit dans un discours prononcé devant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR).

Lors de sa dernière réunion du 29 octobre, la BCE a laissé sa politique monétaire inchangée mais a ouvert la voie à de nouvelles mesures de soutien au crédit et à l'économie en décembre.

