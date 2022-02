La BCE garde toutes ses options ouvertes face à l'inflation, déclare Villeroy

PARIS (Reuters) - L'incertitude accrue sur les perspectives d'inflation implique que la Banque centrale européenne garde toutes ses options ouvertes, en particulier sur les futures hausses de taux d'intérêt, a déclaré mardi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau.

Face aux risques inflationnistes, la BCE a ouvert la porte récemment à un relèvement de taux dans le courant de l'année. Elle devrait aussi préciser lors de sa réunion du 10 mars un calendrier de réduction de ses rachats d'actifs.

Lors d'un discours devant la London School of Economics, François Villeroy de Galhau, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a estimé qu'il serait utile de mettre en place une transition entre la fin du PEPP (Plan d'urgence face à la pandémie), en mars, et l'expiration du dispositif APP, le programme plus traditionnel de rachat d'actifs, qui pourrait prendre fin selon lui au troisième trimestre.

François Villeroy de Galhau a également relevé que le lien entre la fin des programmes de rachats d'actifs et le début du relèvement des taux pourrait être atténué si la BCE cessait de suggérer qu'une hausse des taux serait "rapidement" décidée après l'expiration de ces dispositifs.

"Nous pourrions nous donner davantage de temps et examiner les toutes dernières perspectives d'inflation avant d'arrêter le calendrier de hausse des taux : une décision que nous n'avons de toute façon pas besoin de prendre avant notre réunion de juin", a-t-il ajouté.

