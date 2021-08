La Banque de France pourrait relever sa prévision de croissance pour 2021, dit Villeroy de Galhau

PARIS (Reuters) - La Banque de France pourrait relever sa prévision de croissance économique pour 2021, actuellement à 5,75%, lors de la révision de ses estimations le mois prochain, a déclaré jeudi le gouverneur de l'institution, François Villeroy de Galhau.

L'impact de la diffusion du variant Delta du coronavirus sera limité en Europe et se fera ressentir indirectement via le ralentissement de l'activité économique en Asie et aux Etats-Unis, a indiqué François Villeroy de Galhau lors d'une intervention à la Rencontre des entrepreneurs de France organisée par le Medef.

"Compte tenu d'un premier semestre 2021 qui est plus favorable (que prévu), il est possible que nous remontions notre prévision de croissance pour l'ensemble de cette année", a-t-il poursuivi.

En tout état de cause, on peut compter sur la Banque centrale européenne (BCE), par le biais de sa politique monétaire, pour continuer à soutenir l'économie du bloc, a ajouté le gouverneur de la Banque de France.

Les difficultés dans les chaînes d'approvisionnement porteront toutefois l'inflation à un niveau plus élevé que prévu à court terme bien que la banque centrale estime toujours que la hausse des prix sera temporaire.

Les problèmes de recrutement seront un défi plus durable, que François Villeroy de Galhau a décrit comme le principal facteur freinant la croissance économique française.

(Reportage Leigh Thomas, version française Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)