Les restrictions sur les dividendes pourraient être levées dès septembre-Villeroy de Galhau

PARIS, 28 mai (Reuters) - Les restrictions sur les dividendes dans le secteur financier pourraient et devraient être levées dès septembre prochain, a estimé vendredi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau.

"Il en va de l’attractivité de nos institutions financières dans un contexte de concurrence internationale exacerbée, où les mesures exceptionnelles sont souvent plus souples, c’est le cas notamment au Royaume-Uni, ou même en voie d’être levées dès le 30 juin prochain pour la plupart des banques aux États-Unis", a-t-il expliqué lors de la présentation du rapport d’activité de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour 2020. (Leigh Thomas et Blandine Hénault)