PRESSE: La Banque de France confirme prévoir une croissance de 5% pour 2021 - Villeroy

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a confirmé mardi dans un entretien accordé au Dauphiné Libéré la prévision d'une croissance de 5% en France en 2021, établie par l'institution en décembre.

"Je confirme aujourd'hui notre prévision de croissance à +5% pour l'ensemble de l'année 2021", a indiqué François Villeroy de Galhau. Il s'agit d'une prévision "robuste et plutôt prudente, tout en rappelant bien sûr la forte incertitude sanitaire", a ajouté le gouverneur de la Banque de France.

"Ainsi, après sa plus forte récession depuis 1945 l'an dernier (-8,3%), l'économie française enregistrerait en 2021 sa plus forte croissance depuis 1973 et le choc pétrolier", a souligné le responsable.

"Par rapport à la zone euro (-6,8% en 2020, +4% en 2021), nous avons plongé plus fortement, à cause du confinement du printemps, mais nous rebondirions mieux", a commenté François Villeroy de Galhau. "J'ajoute que le chômage devrait monter moins que nous ne le craignions, compte tenu des meilleurs chiffres sur l'emploi à la fin 2020 publiés vendredi dernier", a-t-il précisé.

Evoquant le début 2021, François Villeroy de Galhau a remarqué que "face à un rude choc, l'économie française résiste plutôt bien globalement, avec une perte d'activité de -5% en janvier par rapport à la période d'avant-Covid, et attendue à nouveau autour de -5% en février".

"Cette résilience est à la fois une bonne surprise sur la fin 2020, et une réassurance pour 2021", juge François Villeroy de Galhau. "A l'automne, l'économie française a résisté mieux que prévu, avec une perte d'activité limitée à -7% en novembre et -5% en décembre, cinq fois moins que pendant le premier confinement", a -t-il ajouté.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: LBO

Site Internet: https://www.ledauphine.com/economie/2021/02/09/banque-de-france-la-dette-devra-bien-sur-etre-remboursee

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2021 06:40 ET (11:40 GMT)