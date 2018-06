Pas de retournement de cycle en Europe et en France-Villeroy

PARIS, 20 juin (Reuters) - Il n'y a pas de retournement de cycle en France et en Europe et le ralentissement actuel de la croissance est essentiellement un contrecoup à la forte accélération de 2017, a déclaré mercredi le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau.

"La croissance a été extrêmement forte en 2017 en France et en Europe et elle reste bonne", a-t-il dit sur France Inter, "nous ne passons pas de la lumière à l'ombre. Le ciel s'est un peu voilé, mais le temps reste assez beau".

L'Insee a annoncé mardi qu'il prévoyait une croissance de 1,7% cette année en France, loin de celle de 2,3% enregistrée l'an passé, et la Banque de France vient de revoir en baisse sa prévision pour le PIB français 2018 à 1,8%.

"Cela ralentit parce que l'environnement international est un peu moins porteur mais surtout parce que l'accélération de 2017 a été exceptionnelle à cause d'un phénomène de rattrapage après des années de crise et on savait que ce ne serait pas soutenable à ce rythme", a indiqué François Villeroy de Galhau, ajoutant : "Ça n'est pas le retournement d'un cycle" (Yann Le Guernigou, édité par Myriam Rivet)