Villeroy de Galhau: la BCE pourra ajuster le calendrier de normalisation de sa politique

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a déclaré mardi que le calendrier de normalisation de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), dont il est membre du conseil des gouverneurs, pourrait être ajusté en fonction de l'évolution des indicateurs économiques et que l'institution "restera[it] accommodante aussi longtemps qu'il le faudra pour atteindre l'objectif d'inflation à moyen terme".

La BCE vise un taux d'inflation à moyen terme tout juste inférieur à 2%.

Dans sa lettre aux présidents de la République, du Sénat et de l'Assemblée nationale, le banquier central explique que "l'ordre de la séquence de normalisation est très clair : après l'arrêt réussi des achats nets depuis janvier dernier, la prochaine étape potentielle est un relèvement des taux directeurs, qui désormais n'interviendra pas avant fin 2019 au plus tôt. Puis, après une période prolongée interviendra la diminution éventuelle des réinvestissements des remboursements sur le stock de titres important que continue à détenir l'Eurosystème (près de 2.600 milliards d'euros)".

"Ce calendrier pourra, en fonction de l'évolution effective des données économiques, être adapté avec toute la flexibilité nécessaire. Et l'intensité des divers instruments devra être calibrée avec un total pragmatisme", ajoute François Villeroy de Galhau.

Le gouverneur indique par ailleurs que les mesures non conventionnelles adoptées par la BCE, dont son vaste programme d'achats d'actifs qui a pris fin en décembre, permettront d'accroître l'inflation et la croissance de 1,9% en cumulé dans la zone euro entre 2016 et 2020.

Appelant une nouvelle fois à une consolidation de l'Union bancaire, le banquier central souligne que "il ne peut y avoir d'Union bancaire efficace et bénéfique sans de vraies banques 'paneuropéennes' et une consolidation transfrontière". Or, en 2018, "le nombre de fusions bancaires européennes a atteint son plus bas niveau depuis 1999", affirme-t-il, en précisant que le Brexit rend l'Union bancaire d'autant plus nécessaire.

-Valérie Venck, Agefi-Dow Jones, 01 41 27 48 11; vvenck@agefi.fr ed: ECH

