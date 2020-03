Villeroy de Galhau: la BCE pourrait s'éloigner temporairement des clés de répartition

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Banque centrale européenne (BCE) pourrait s'éloigner temporairement de ses clés de répartition pour assurer la transmission de sa politique monétaire dans toute la zone euro, a déclaré vendredi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui est également membre du conseil des gouverneurs de la BCE.

Lors d'un entretien accordé à Radio Classique, le banquier central a expliqué que la BCE veillait "à ce que [sa] politique monétaire soit bien transmise à travers tous les pays de la zone euro, les 19 pays. S'il y a des risques de fragmentation, nous utiliserons toutes les flexibilités possibles. Ceci veut dire que pour les achats de titres publics, nous pourrons nous éloigner temporairement des clés en capital, entre pays, et acheter plus de certaines dettes publiques, et moins d'autres".

François Villeroy de Galhau a jugé que les banques françaises étaient "armées" pour affronter la situation actuelle. "Elles sont beaucoup plus solides qu'il y a dix ans, sur le plan du capital comme sur le plan de la liquidité", a-t-il ajouté en faisant référence à la crise de la dette de la zone euro au début des années 2010.

Le gouverneur de la Banque de France a par ailleurs qualifié l'ensemble de mesures de soutien annoncées jeudi par la BCE de "cohérent" face à un choc économique sévère mais temporaire, en précisant que ce dispositif "est puissant au service des entreprises".

-Valérie Venck, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; vvenck@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire