Air France-KLM attend un Ebitda négatif en 2020, livrera un nouveau plan de vol cet été

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de transport aérien Air France-KLM a annoncé jeudi qu'il présenterait un nouveau plan de transformation cet été et anticipait un Ebitda négatif cette année, alors que ses résultats du premier trimestre ont été plombés par le début de la crise sanitaire.

"Nous travaillons sur un nouveau plan pour que le groupe Air France-KLM retrouve sa compétitivité dans un monde profondément bouleversé et réaffirme son leadership dans la transition durable du transport aérien", a déclaré Ben Smith, le directeur général du groupe cité dans un communiqué.

L'entreprise a indiqué que ce nouveau plan de transformation serait dévoilé "au cours de l'été". Il s'agira d'un plan "d'adaptation à la crise du Covid-19 mais aussi de préparation de sortie de crise avec toutes les évolutions structurelles que cela suppose", a souligné Frédéric Gagey, directeur général adjoint en charge des Finances, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Comme l'ensemble de ses rivales, Air France-KLM a dû immobiliser la quasi-totalité de sa flotte en raison des répercussions de la pandémie de Covid-19 et des restrictions de voyage imposées par les différents Etats. La société anticipe une lente reprise de l'activité à l'été et table sur une baisse de ses capacités de 95% au deuxième trimestre et de 80% au troisième trimestre par rapport à 2019.

Sur le plan financier, Air France-KLM a abandonné les objectifs 2020 communiqués en février, et prévoit désormais un excédent brut d'exploitation (Ebitda) significativement négatif pour l'exercice en cours. Cet indicateur basculerait dans le rouge pour la première fois depuis 2004 et la fusion entre Air France et KLM, a indiqué Frédéric Gagey. Le groupe anticipe aussi une perte d'exploitation au deuxième trimestre "nettement" plus élevée que celle du premier trimestre, qui s'est inscrite à 815 millions d'euros.

Le groupe de transport aérien a par ailleurs estimé qu'il brûlerait environ 400 millions d'euros par mois de cash opérationnel au deuxième trimestre.

Baisse de près de 50% des revenus en mars

Air France-KLM a livré ces projections alors que ses résultats du premier trimestre ont pâti du début de la crise sanitaire, surtout en mars, où le chiffre d'affaires a chuté de 46%, a souligné Frédéric Gagey.

Le groupe a accusé une perte nette de 1,8 milliard d'euros, contre une perte de 324 millions d'euros un an plus tôt. Cette ligne de compte a été pénalisée par plusieurs éléments exceptionnels, notamment une "surcouverture" carburant qui a eu un impact de 455 millions d'euros.

Le groupe a accusé une perte d'exploitation de 815 millions d'euros, à comparer à une perte de 286 millions d'euros au premier trimestre 2019. L'Ebitda est ressorti à -61 millions d'euros, contre un chiffre positif de 443 millions d'euros sur les trois premiers mois de 2019.

Le chiffre d'affaires a chuté sur un an de 15,5% en données publiées et de 16,5% à changes constants, pour s'établir à 5,02 milliards d'euros. La recette unitaire au niveau des réseaux passage, soit l'activité passagers hors Transavia, a reculé de 8,1% à changes constants au premier trimestre, alors qu'elle était stable jusqu'à fin février.

L'aide néerlandaise bientôt prête

Pour pouvoir traverser la crise, Air France-KLM a annoncé voilà deux semaines un accord sur un plan d'aide de 7 milliards d'euros de la France, sous forme à la fois d'un prêt direct de 3 milliards d'euros et d'un prêt garanti à 90% par l'Etat de 4 milliards d'euros. Ce plan a été approuvé lundi par la Commission européenne. Le groupe travaille actuellement avec l'Etat néerlandais pour bénéficier d'un soutien qui sera compris entre 2 milliards et 4 milliards d'euros. Cette seconde aide étatique, qui a été discutée mercredi devant le Parlement néerlandais, devrait être "bientôt" prête, a indiqué Frédéric Gagey.

Air France-KLM avait également annoncé il y a deux semaines que son conseil d'administration envisagerait de procéder à une opération de renforcement de ses fonds une fois que le groupe aurait davantage de visibilité sur la reprise du trafic aérien post -crise. L'Etat français examinera les conditions de sa participation à une telle opération.

Air France-KLM a indiqué avoir mis en oeuvre plusieurs mesures pour préserver au maximum sa trésorerie, notamment des réductions de coûts estimées à 500 millions d'euros pour 2020. Le plan d'investissements pour 2020 a par ailleurs été réduit à 2,4 milliards d'euros, contre 3,6 milliards d'euros prévus initialement. Des économies mensuelles de 350 millions d'euros devraient aussi être réalisées au deuxième trimestre grâce aux mesures d'activité partielle et à la réduction de la rémunération variable des équipages.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones;

