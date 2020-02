Air France-KLM prévoit une recette unitaire en baisse au T1 à cause du coronavirus

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe aérien Air France-KLM a annoncé jeudi s'attendre à une recette unitaire en baisse au premier trimestre 2020, en raison de l'impact de l'épidémie de coronavirus, alors que son résultat d'exploitation a reculé en 2019, pénalisé par la facture carburant et la faiblesse de l'activité cargo.

L'épidémie de coronavirus Covid-19 et ses conséquences ont affecté les prévisions de demande, notamment sur le réseau asiatique, ce qui "se traduit par des coefficients de réservation long-courrier en baisse entre février et mai 2020", a expliqué Air France-KLM. "En conséquence, le groupe prévoit des recettes unitaires à changes constants en baisse au premier trimestre 2020", a précisé le groupe.

"Nous étions plutôt satisfaits du mois de janvier et les calculs montraient une recette unitaire significativement positive mais tout cela a changé de manière assez brutale avec la déclaration de l'épidémie", a expliqué Frédéric Gagey, directeur général adjoint en charge des finances, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

L'activité cargo est aussi pénalisée par le Covid-19 qui entraîne notamment une poursuite de la pression sur les coefficients d'occupation au premier semestre 2020, a expliqué Air France-KLM.

Le groupe de transport aérien a suspendu ses opérations vers la Chine pour les mois de février et mars et table sur une reprise progressive en avril. Sur la base de ce scénario, Air France-KLM estime que l'impact du Covid-19 sur son résultat d'exploitation devrait se situer dans une fourchette de 150 à 200 millions d'euros entre février et avril 2020. La Chine continentale représente environ 5,5% de l'activité totale du réseau d'Air France et KLM.

En 2019, Air France-KLM a dégagé un résultat net part du groupe de 290 millions d'euros, contre 420 millions d'euros un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a progressé de 3,7% en données publiées et de 2,2% à changes constants pour atteindre 27,2 milliards d'euros.

Le résultat d'exploitation s'est inscrit à 1,14 milliard d'euros, en baisse de 18,8% par rapport à 2018 en données publiées et de 17,7% à changes constants. Frédéric Gagey a souligné que cette ligne de compte avait été pénalisée par la faiblesse de l'activité cargo du groupe, dont la baisse de la recette unitaire a pesé à hauteur de 200 millions d'euros, ainsi que par la hausse de la facture carburant. La marge d'exploitation du groupe s'est en conséquent dégradée de 1,2 point de pourcentage sur un an, à 4,2%.

Les coûts unitaires ont reculé de 0,9% en 2019, à changes et prix du carburant constants, en ligne avec l'objectif d'Air France-KLM qui visait une variation comprise entre -1% et 0%.

Pour 2020, Air France-KLM compte réduire de nouveau ses coûts unitaires, avec une évolution prévue entre -1% et 0% à changes et carburant constants. "Des coûts supplémentaires liés au Covid-19 sont prévus en raison de la croissance plus faible que prévue et des dépenses liées aux annulations", a prévenu le groupe. Le groupe vise un ratio dette nette/Ebitda (excédent brut d'exploitation) d'environ 1,5 soit le même niveau qu'en 2019. La facture carburant devrait par ailleurs baisser de 300 millions d'euros par rapport à 2019, à 5,2 milliards d'euros, anticipe Air France-KLM.

Le groupe de transport aérien prévoit en 2020 d'augmenter de 2% à 3% les capacités du réseau passage. "En raison du Covid-19 et des annulations de vols, les capacités sont prévues au niveau inférieur de la fourchette voire en-dessous de cette dernière", a toutefois ajouté l'entreprise. Les capacités de Transavia sont pour leur part prévues en hausse de 4% à 6% cette année.

Frédéric Gagey a par ailleurs espéré que la grève des pilotes de Hop, filiale régionale d'Air France, aurait un "impact aussi limité que possible". Le SNPL Hop, plus important syndicat de la filiale d'Air France, a appelé à la grève les 24 et 27 février puis chaque vendredi des semaines suivantes, mécontent des revalorisations salariales proposées par la direction, a expliqué mercredi une porte-parole du syndicat.

Une intersyndicale composée de cinq syndicats de personnels au sol du court-courrier d'Air France a de son côté appelé à la grève les 21 et 22 février à Orly et dans les escales de province.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 04; jmarion@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS D'AIR FRANCE-KLM :

Integra ()

Agefi-Dow Jones The financial newswire