Société Générale : renouvellement de 3 administrateurs à l'AG

Le Conseil d'administration soumettra au vote de l'Assemblée générale ordinaire du 21 mai 2019 le renouvellement de trois administrateurs, pour une durée de quatre ans: M. Frédéric Oudéa , administrateur depuis 2009 et Directeur Général, Mme Kyra Hazou, administrateur indépendant depuis 2011, membre du Comité d'audit et de contrôle interne et membre du Comité des risques et M. Gérard Mestrallet, administrateur indépendant depuis 2015, Président du Comité des nominations et du gouvernement d'entreprise et membre du Comité des rémunérations.Si ces résolutions sont adoptées, le Conseil d'administration sera composé de 14 membres dont deux administrateurs représentant les salariés élus par les salariés en mars 2018 pour trois ans. Il comportera cinq femmes élues par l'Assemblée soit 41,6% de ses membres élus par les actionnaires et cinq étrangers. Le taux d'administrateurs indépendants sera de plus de 91,6% (11/12).' Enfin, à l'issue du vote de l'Assemblée générale ordinaire du 21 mai 2019, le Conseil renouvellera le mandat de Directeur général de Frédéric Oudéa pour quatre ans, afin qu'il puisse assurer pleinement la mise en oeuvre du plan stratégique annoncé en 2017. Les mandats de Séverin Cabannes (Directeur général délégué depuis 2008), Philippe Aymerich, Philippe Heim et Diony Lebot (Directeurs généraux délégués depuis mai 2018) seront également renouvelés pour 4 ans ' indique le groupe.