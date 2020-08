Frédéric Oudéa Age : 57 Pays de résidence : Non renseigné Principales sociétés : Capgemini SE - Société Générale Société anonyme Biographie : Mr. Frédéric Oudéa is an Independent Director at Capgemini SE, a Chief Executive Officer at Société » Lire la suite Société Générale réorganise son équipe dirigeante 0 04/08/2020 | 09:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires PARIS (Agefi-Dow Jones)--La banque Société Générale a annoncé mardi une réorganisation de l'équipe dirigeante qui épaule son directeur général, Frédéric Oudéa, avec la suppression de deux postes de directeur général délégué et la création de "nouveaux rôles de directeur général adjoint". Les deux postes de de directeur général délégué supprimés correspondent à des non remplacements suite au départ de leurs titulaires. Séverin Cabannes quittera ses fonctions à la fin de l'année 2020, après avoir fait valoir ses droits à la retraite, et Philippe Heim quitte ses fonctions ce jour, a indiqué Société Générale dans un communiqué. Philippe Aymerich, directeur général délégué actuellement en charge notamment des activités de banque de détail en France, "voit sa supervision étendue à l'ensemble des activités de banque de détail à l'international et de crédit consommation, à la suite du départ de Philippe Heim", a expliqué Société Générale. Diony Lebot, directrice générale déléguée, voit ses fonctions étendues à la supervision des activités de services financiers et d'assurance du groupe. Le directeur financier du groupe, William Kadouch-Chassaing, est nommé directeur général adjoint en charge des finances, directement rattaché à Frédéric Oudéa. A compter du 1er janvier 2021, Slawomir Krupa deviendra directeur général adjoint en charge des activités de banque de grande clientèle et solutions investisseurs au niveau mondial. Il sera directement rattaché à Frédéric Oudéa. Actuellement directeur de la stratégie du groupe, Sébastien Proto deviendra, à compter du 1er septembre 2020, directeur général adjoint, en charge des réseaux Société Générale et Crédit du Nord, et de leur direction Innovation, technologie et informatique. Il sera directement rattaché à Philippe Aymerich. -Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV Agefi-Dow Jones The financial newswire Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 3.19% 13.326 -58.41% 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités sur Frédéric Oudéa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Suiv.