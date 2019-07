Société générale : Frédéric Oudéa futur président de la FBF

La Fédération bancaire française (FBF) indique que Frédéric Oudéa , directeur général de Société générale, prendra le 1er septembre prochain, pour un an, la suite de Laurent Mignon (président du directoire de BPCE) à la tête de l'organisation bancaire hexagonale.Par ailleurs, le poste de vice-président de la FBF reviendra au patron opérationnel de Crédit agricole SA, Philippe Brassac.'Nicolas Théry, président de la Confédération nationale du Crédit mutuel, reste trésorier', indique la FBF, qui regroupe les 340 banques, françaises ou non, présentes dans l'Hexagone.Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.