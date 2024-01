Gail Patricia Kelly est membre du Groupe des Trente et siège au conseil d'administration de 5 autres sociétés. Dans le passé, Mme Kelly a été présidente de l'Australian Bankers' Association, directrice générale, directrice générale et directrice générale de la Westpac Banking Corp. George Bank Ltd. et directrice générale de la St. George Bank New Zealand Ltd. (toutes deux filiales de Westpac Banking Corp.), chef des services à la clientèle à la Commonwealth Bank of Australia et directrice générale de Nedcor Bank Ltd. Mme Kelly est titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'université du Cap et d'un MBA de l'université de Witwatersrand.