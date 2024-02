Grard Mestrallet est un homme d'affaires français qui a fondé la Fondation Agir Contre l'Exclusion et qui a été à la tête de 14 entreprises différentes. Il occupe le poste de président de Paris Europlace et de président de la Fondation d'entreprise Engie. M. Mestrallet est également président de la Fondation Agir Contre l'Exclusion et membre de la Table ronde européenne des industriels et siège au conseil d'administration de 5 autres sociétés. Il a précédemment occupé le poste d'administrateur chez Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos SA, de président chez SUEZ SA, de président chez ENGIE SA, de président-directeur général de SUEZ SA, de président d'Electrabel SA, de président-directeur général de Cie de Suez SA, de président d'ENGIE nergie Services SA, Président de GDF Suez Energy Management Trading SCRL, Président & Directeur Général d'ENGIE Rassembleurs d'Energies SASU et Président-Directeur Général de Suez Lyonnaise des Eaux Finance SA (qui sont toutes des filiales d'ENGIE SA), Directeur Général Adjoint - Affaires Industrielles de la Compagnie Financière De Suez et Administrateur Non Exécutif de Pargesa Holding SA. M. Mestrallet est titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'École polytechnique et d'un diplôme d'études supérieures de l'École nationale d'administration.

