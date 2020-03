Les compagnies aériennes américaines réduisent leurs capacités face au coronavirus

(Actualisation: annonce d'une réduction des capacités par United Airlines, cours de Bourse)

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Les compagnies aériennes américaines ont présenté mardi une série de mesures pour répondre aux répercussions de l'épidémie de coronavirus sur leurs comptes, comme des réductions de capacités, un gel des embauches et une baisse de la rémunération de leurs dirigeants.

American Airlines, United Airlines et Delta Air Lines ont chacune annoncé une réduction de leurs nombre de vols tandis que le président-directeur général de Southwest Airlines, Gary Kelly, a pour sa part indiqué aux salariés de l'entreprise qu'il diminuerait de 10% sa rémunération, alors que le secteur connaît la plus forte contraction de son activité depuis des décennies en raison de la propagation du coronavirus.

Parmi les mesures annoncées, American Airlines prévoit de réduire ses capacités aux Etats-Unis de 7,5% en diminuant la fréquence de ses vols sur les lignes les plus fréquentées. Le groupe va également offrir 10% de vols internationaux en moins pour la haute saison estivale. Delta va de son côté diminuer ses capacités aux Etats-Unis et à l'international, de respectivement 15% et 25%, geler ses embauches, reporter 500 millions de dollars de dépenses d'investissement et suspendre ses rachats d'actions. Le groupe pourrait également envisager de retirer certains avions vieillissants de sa flotte de manière anticipée.

United Airlines Holdings a pour sa part annoncé mardi une réduction de 10% de ses vols intérieurs et de 20% à l'international au mois d'avril en raison de l'épidémie, qui fera passer ses résultats dans le rouge au premier trimestre au lieu du bénéfice escompté. La compagnie prévoit par ailleurs une réduction d'au moins 20% de ses capacités en mai et compte annuler certains vols pour une durée de trois mois reconductibles jusqu'à ce que la demande se raffermisse. Fin février, le groupe avait déjà suspendu son programme de rachat d'actions lorsque le virus avait commencé à se répandre en Italie.

Gary Kelly, le PDG de Southwest, a indiqué dans un message vidéo aux employés du groupe que le secteur traversait sa plus grave crise depuis le 11 septembre 2001. "La rapidité et la sévérité de la contraction sont ahurissantes", a-t-il indiqué.

Le groupe avait auparavant estimé que la baisse des réservations pourrait se traduire par des pertes de recettes allant jusqu'à 300 millions de dollars pour le seul mois de mars.

L'action Delta gagne 0,2% mardi en début de séance à Wall Street, après avoir chuté de 25% au cours du mois écoulé. United Airlines et American Airlines gagnent plus de 4% et Southwest prend 1%.

-Alison Sider, The Wall Street Journal (Version française Jérôme Batteau, Thomas Varela) ed: LBO

