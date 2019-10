Ge Li Pays de résidence : Non renseigné Principales sociétés : XCMG Construction Machinery Co., Ltd. Biographie : Ge Li occupies the position of Chairman-Supervisory Board for XCMG Construction Machinery Co., Ltd. and Chairman-Supervisory Board of Xuzhou Heavy Machinery Co., Ltd. (a subsidiary of XCMG Construction Machinery Co., Ltd.) and Chairman-Supervisory Board for Xugong Group Construction Machinery Co., Ltd. » Lire la suite