MUNICH (dpa-AFX) - Le fournisseur de logiciels de construction Nemetschek a gagné moins que prévu au deuxième trimestre en raison du passage aux abonnements logiciels. Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) a reculé de 18,2 pour cent sur un an à 56,1 millions d'euros, a annoncé lundi à Munich l'entreprise cotée sur le MDax. Il s'agit d'une baisse légèrement plus importante que celle attendue par les analystes. Le chiffre d'affaires a entre-temps augmenté de 1,8 pour cent à 207,5 millions d'euros. Après correction des effets de change, cela représente une augmentation de 3,3 pour cent, ce qui est moins que le premier trimestre de l'année. Au final, le bénéfice du deuxième trimestre a chuté de 29,4 pour cent pour atteindre 32,8 millions d'euros. Nemetschek ressent, surtout dans le secteur de la construction, le passage d'une activité de licence avec des montants uniques élevés à une activité d'abonnement avec paiement continu, et le ralentissement économique pèse également sur le résultat.