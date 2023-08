George Soros, né György Schwartz, a connu l'occupation nazie en Hongrie. D'origine juive, il est contraint en 1936 de changer de nom. Il fuit le régime communiste en 1947 en gagnant la Grande Bretagne. En 1952, il suit les cours du philosophe anti-communiste Karl Kopper à la London School of Economics. En 1956, il émigre aux États-Unis avec une idée en tête : gagner un demi-million de dollars. Pari réussi, se fortune s'élèvait à 14,5 milliards de dollars, ce qui l'érigait au rang de 46ème fortune mondiale selon le classement Forbe's 2011.



A peine installé, il crée son premier fond d'investissement The Soros Fund, qui sera la première pierre de l'empire financier de Soros. En 1973, il fonde avec Jim Rogers Fond Quantum. Pendant dix ans, ce fond battra tous les records avec des gains dépassant constamment les 30%.



Le grand public le découvre à l'occasion de la grande crise de 1992. En spéculant sur une baisse de la livre sterling, il provoque de telles fluctuations que la monnaie britannique est contrainte de sortir du système monétaire. Ce coup d'éclat lui vaut de gagner près d'un milliard en une nuit et d'être surnommé : " l'homme qui a fait sauter la banque d'Angleterre ".



Mais s'il est un spéculateur hors pair, il est aussi un philanthrope hors normes. Grâce à Open Society Institute qui rassemble une vingtaine de fondations et dont le but est de défendre les droits humains et promouvoir la gouvernance démocratique, il étend son influence au terrain politique. George Soros se décrit lui-même comme un " chef d'État apatride ". A travers ses fondations lancées en 1984 et l'Open Society Institute, Georges Soros a distribué plus de 8 milliards de dollars à diverses causes humanitaires dans 70 pays partout sur la planète.



L'homme qui voulait être philosophe et écrivain compte bien, en s'appuyant sur sa fondation, participer pleinement à la mutation de la société. Lui, le spéculateur, aussi admiré que critiqué, est devenu le pourfendeur du libéralisme à outrance et du capitalisme effréné.

Principales sociétés Soros Fund Management LLC Chief Executive Officer Open Society Foundations Founder