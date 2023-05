MORNING BID AMERICAS - Plafond de la dette, vote en Turquie, Soros abandonne Tesla

Amanda Cooper fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir. Le temps est compté pour sortir de l'impasse sur la limite d'emprunt du gouvernement américain. Le président Joe Biden rencontrera les chefs de file du Congrès mardi pour tenter de trouver un compromis afin de relever la limite de la dette et d'éviter un défaut de paiement catastrophique. Les taux d'emprunt à court terme de l'État se rapprochent de la barre des 6 % pour la première fois dans l'histoire, ce qui n'est pas loin du taux que vous vous attendriez à payer pour une hypothèque à 30 ans, avec tous les risques que cela comporte. La Réserve fédérale ayant relevé les taux d'intérêt au cours de l'année écoulée, les taux hypothécaires ont largement dépassé les 6,5 %, ce qui signifie que l'écart entre le rendement d'un bon du Trésor à quatre semaines - apparemment le pari le plus sûr de la planète - et le taux d'un prêt hypothécaire à 30 ans est le plus faible jamais enregistré, à savoir 75 points de base seulement. Un bon du Trésor à 30 ans ne rapporte "que" 3,8 %. M. Biden se dit convaincu qu'une solution sera trouvée et, bien qu'il y ait une forte tendance à se dire "il dirait ça, n'est-ce pas ?", les marchés reflètent le fait que les investisseurs espèrent le meilleur, mais se préparent au pire. Selon S&P Global Market Intelligence, le coût d'une assurance contre une défaillance de l'État américain a atteint son niveau le plus élevé depuis 2009, soit environ 7,20 dollars pour chaque tranche de 100 dollars de bons du Trésor.

Mais on est loin des 597 dollars que coûte aujourd'hui l'assurance de 100 dollars de dette souveraine turque, après le second tour d'une élection présidentielle très disputée qui s'est déroulée ce week-end.

Dans le plus grand défi politique de ses 20 ans de règne, le président Tayyip Erdogan est en tête face à son rival de l'opposition Kemal Kilicdaroglu, mais il n'a pas obtenu la majorité absolue lors de l'élection de dimanche.

Les marchés ne sont pas satisfaits. La lire a atteint son niveau le plus bas depuis deux mois par rapport au dollar, et les transactions sur les grandes valeurs turques ont été brièvement interrompues pour éviter que le marché ne s'emballe. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ambiance est à la nervosité.

Pour l'instant, cette nervosité ne s'étend pas au secteur technologique, qui se maintient à un niveau relativement stable. Vendredi, un document réglementaire émanant du family office de George Soros a montré que l'investisseur milliardaire de 92 ans a vendu l'intégralité de sa participation dans Tesla. Soros a acheté des actions du fabricant de véhicules électriques, dirigé par Elon Musk, en 2022, ainsi que des obligations convertibles en 2018.

Musk a finalisé son achat pour 44 milliards de dollars après six mois de querelles avec les actionnaires de l'entreprise - en temps utile, Tesla a perdu près de 40 % de sa valeur. Soros a acquis cette participation au deuxième trimestre de l'année dernière, lorsque les actions de Tesla atteignaient en moyenne 274 dollars, et l'a vendue au cours des premiers mois de cette année, lorsqu'elles ne valaient plus que 173 dollars en moyenne.

M. Soros n'a pas été le seul à se retirer de certaines des valeurs vedettes de l'ère pandémique au cours des trois premiers mois de l'année. Le rapport hebdomadaire "Flow Show" de Bank of America montre que les valeurs technologiques ont subi les plus fortes pressions depuis plusieurs années au cours du premier trimestre, lorsque le secteur bancaire a été plongé dans la tourmente, avec l'effondrement du créancier technologique Silicon Valley Bank au cœur de cette tourmente.

La situation a changé depuis le début du deuxième trimestre. Au cours de la semaine du 10 mai, BofA a déclaré que les fonds technologiques ont connu leur plus grand afflux depuis décembre 2021. Ne vous inquiétez pas trop de savoir si Soros a manqué le grand rebond de la technologie. Le dépôt réglementaire de vendredi montre qu'il a investi dans d'autres grandes actions technologiques, notamment Netflix, Uber, le fabricant de puces Qualcomm et la société de données basée sur le cloud Snowflake - que Warren Buffett, un autre investisseur âgé de 92 ans, a achetée en 2020.

Les principaux développements qui devraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de lundi :

* Indice manufacturier de la Fed de New York (avril)

* Le président de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta, Raphael Bostic, est interviewé en direct sur CNBC.

* Conférence 2023 de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta sur les marchés financiers - Bostic, Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis, et Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond, prononcent des discours.