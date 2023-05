Soros Fund Management réduit sa participation dans Tesla et ajoute des actions Netflix au premier trimestre

Soros a acheté des actions de Tesla et de la startup de camions électriques Rivian en 2022 et a acheté 35 millions de dollars d'obligations convertibles Tesla en 2018.

Le cabinet a ajouté de nouvelles positions dans Walmart Inc, Netflix et la société chinoise de commerce électronique JD.com au cours du trimestre. Il a augmenté sa participation dans Qualcomm Inc de 50,5% à 104 350 actions, a presque triplé sa position dans Nike Inc à 166 720 actions et a augmenté ses avoirs dans Uber Technologies Inc de près de 50% à 818 955 actions.

La société a également ajouté de nouvelles participations dans les opérateurs ferroviaires CSX Corp et Norfolk Southern Corp. Norfolk Southern fait l'objet de poursuites judiciaires de la part de l'État de l'Ohio et du ministère de la Justice des États-Unis à la suite du déraillement, le 3 février, de 38 wagons, dont 11 transportant des matières dangereuses.

Elle a réduit ses participations dans Walt Disney Co de 75 %, soit 46 400 actions, et dans le fabricant de camions électriques Rivian Automotive Inc d'un montant similaire, soit 3,6 millions d'actions.

Au cours du premier trimestre, le marché boursier a oscillé entre l'espoir d'une maîtrise de l'inflation et les faillites de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank, qui ont déclenché le plus grand tumulte bancaire depuis la crise financière de 2008.

Les positions ont été révélées dans les déclarations 13-FS qui doivent être déposées à la fin de chaque trimestre et qui sont publiées six semaines plus tard.

Soros, 92 ans, vaut environ 6,7 milliards de dollars, selon Forbes.