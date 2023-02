Soros Fund ajoute First Horizon, Horizon Therapeutics et un ETF obligataire

Soros a révélé une participation de 325,3 millions de dollars, soit 2,9 millions d'actions, dans la société de biotechnologie Horizon Therapeutics, qui a été rachetée par Amgen en décembre pour près de 28 milliards de dollars. Il s'agit de la plus grande acquisition singulière de la société d'investissement au cours du trimestre.

La société a également acheté 2,8 millions d'actions, d'une valeur de 90 millions de dollars, dans la société d'évaluation des soins de santé à domicile Signify Health.

Elle a ajouté 209,1 millions de dollars, soit 8,5 millions d'actions, dans la société de services financiers First Horizon, basée à Memphis, qui a été acquise par la Banque Toronto-Dominion il y a environ un an pour 13,4 milliards de dollars. La transaction a été retardée et devrait maintenant être conclue en mai.

Dans le domaine de la finance, la société d'investissement a également ajouté la société de prêt à la consommation Capital One Financial Corp, Discover Financial Services, et SoFi Technologies, bien qu'elle se soit débarrassée de petits investissements dans les banques JPMorgan Chase & Co et Bank of New York Mellon Corp.

Le portefeuille de Soros a dissous ou réduit ses positions dans les entreprises technologiques.

Les actions de Zoom Technologies Inc et Airbnb Inc ont été vendues, tandis qu'il a réduit ses avoirs dans Amazon.com, de 54,5%, à 901 millions d'actions. Les actions de la société ont augmenté de 18,5 % cette année.

Le dépôt réglementaire a également montré que Soros a acheté 255 millions de dollars dans un ETF d'obligations de sociétés de qualité.

Les dépôts dits 13-F, qui révèlent les portefeuilles des sociétés d'investissement, sont étroitement surveillés pour les tendances d'investissement, même si les données sont publiées avec un retard et peuvent être datées.

Avec la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs augmentent leurs paris sur les obligations de sociétés américaines cette année.