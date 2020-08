Gilles Martin Age : 55 Patrimoine public : 596 247 USD Principales sociétés : Eurofins Scientific SE Biographie : Founder of Eurofins Scientific SE, Gilles J. Martin currently is Chairman & Chief Executive Officer » Lire la suite Eurofins se montre confiant pour le second semestre après une activité soutenue au S1 0 06/08/2020 | 08:27 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'analyse des produits pharmaceutiques, alimentaires et de l'environnement Eurofins Scientific a annoncé jeudi être confiant dans ses objectifs 2020 ainsi que pour le deuxième semestre, après avoir vu ses résultats sur les six premiers mois de l'année progresser en dépit de l'impact de la pandémie sur son activité. "Bien qu'aucune certitude ne puisse exister dans un environnement aussi volatil, comme on peut le juger aujourd'hui, les perspectives pour le second semestre pour Eurofins dans son ensemble semblent très positives", a déclaré Gilles Martin, directeur général du groupe, cité dans un communiqué. Le dirigeant a expliqué que la plupart des sociétés du groupe qui ont été affectées par la crise sanitaire ont désormais retrouvé un niveau de rentabilité "proche de" ou "supérieur" à celui datant d'avant la crise. "Compte tenu de la reprise rapide au mois de juin 2020 des activités de notre coeur de métier qui ont été affectées par les fermetures, et de la contribution croissante des tests et solutions Covid-19 à nos revenus et résultats, nous restons confiants dans le fait qu'Eurofins devrait atteindre ses objectifs pour 2020", a ajouté Gilles Martin. Eurofins compte atteindre en 2020 une croissance organique de 5%, un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros, un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté de 1,1 milliard d'euros et un flux de trésorerie libre attribuable à la société de 500 millions d'euros. Le groupe a confirmé ces prévisions alors que ses résultats du premier semestre ont tenu le choc face à la crise, la montée en puissance des tests liés à la maladie Covid-19 permettant d'atténuer en grande partie l'impact des mesures de confinement sur l'activité du groupe. Sur les six premiers mois de l'année, le résultat net d'Eurofins s'est établi à 95 millions d'euros, contre 59 millions d'euros sur la même période de 2019. Sur une base ajustée, qui exclut certains éléments non récurrents ou inhabituels, le bénéfice a atteint 187 millions d'euros, contre 157 millions d'euros au premier semestre 2019. L'Ebitda s'est élevé à 459 millions d'euros, contre 371 millions d'euros un an plus tôt, faisant ressortir un taux de marge de 19,7%, en hausse de 260 points de base. Sur une base ajustée, l'Ebitda a atteint 493 millions d'euros sur les six premiers mois de 2020, à comparer à 415 millions d'euros au premier semestre de 2019. La marge d'Ebitda ajusté s'établit ainsi à 21,2%, en hausse de 210 points de base. Le chiffre d'affaires du premier semestre a atteint 2,3 milliards d'euros, en progression de 7,2%. La croissance organique s'est établie à 5,1%. Sur le seul deuxième trimestre, la croissance organique s'est inscrite à 6,1%. Eurofins a généré au premier semestre un flux de trésorerie libre attribuable à l'entreprise de 315 millions d'euros, en hausse de 184,5% par rapport à la même période de 2019. -Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV COMMUNIQUES FINANCIERS D'EUROFINS SCIENTIFIC : http://www.eurofins.com/media-centre/ Agefi-Dow Jones The financial newswire Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv EUROFINS SCIENTIFIC SE 11.68% 631.8 13.03% 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités sur Gilles Martin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Suiv.