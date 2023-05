Le directeur financier d'Unilever, M. Pitkethly, prendra sa retraite en 2024

M. Pitkethly, qui travaille pour le fabricant du savon Dove depuis 2002, a succédé à Jean-Marc Huët en tant que directeur financier en 2015.

Âgé de 56 ans, il a précédemment occupé le poste de vice-président exécutif des activités d'Unilever au Royaume-Uni et en Irlande, notamment en tant que responsable des fusions et acquisitions et de la trésorerie.

Unilever a déclaré qu'elle procéderait à une recherche formelle interne et externe pour le successeur de M. Pitkethly.

Au début de l'année, Unilever a nommé l'ancien directeur de l'entreprise laitière néerlandaise FrieslandCampina, Hein Schumacher, pour remplacer Alan Jope au poste de directeur général à partir de juillet.

Unilever, l'une des plus grandes entreprises de consommation au monde avec plus de 400 marques allant des détergents aux crèmes glacées, a déclaré l'année dernière que M. Jope prévoyait de prendre sa retraite à la fin de 2023.