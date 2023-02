Air India passe une commande record de 470 avions auprès d'Airbus et Boeing

(Actualisation: commande auprès de Boeing, commentaire du président exécutif d'Airbus, Guillaume Faury, contexte, cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--C'est désormais officiel. La compagnie aérienne Air India a passé une commande historique de 470 avions auprès d'Airbus et Boeing, dont 250 pour l'avionneur européen et 220 pour son rival américain. Air India dépasse ainsi la mégacommande de 460 appareils passée en 2011 par American Airlines.

Le transporteur indien frappe fort afin de moderniser sa flotte et de récupérer une partie du trafic perdu, notamment au profit de ses rivaux du Golfe, dont Qatar Airways et Emirates.

Dans le détail, Boeing a reçu une commande de 220 avions de ligne de la part d'Air India, comprenant 190 B737 Max, 20 Dreamliner et 10 appareils B777X, a annoncé mardi après-midi la Maison-Blanche. Air India a également pris des options pour 70 avions Boeing supplémentaires. Boeing a confirmé ces chiffres par la suite.

Mardi à la mi-journée, le président du conglomérat indien Tata Group, propriétaire de la compagnie Air India, avait déjà annoncé la signature d'une lettre d'intention portant sur une commande de 250 avions auprès d'Airbus. L'annonce a été réalisée lors d'une visioconférence en présence du président français, Emmanuel Macron, du Premier ministre indien, Narendra Modi, mais également de Guillaume Faury, le président exécutif d'Airbus.

L'avionneur européen a précisé mardi après-midi qu'il s'agissait de 210 appareils monocouloirs (140 A320neo et 70 A321neo) et 40 bicouloirs (34 A350-1000 et six A350-900). "Les livraisons devraient débuter fin 2023 avec un premier A350-900", a ajouté Airbus dans un communiqué.

Une révolution du transport aérien se prépare en Inde

Dans une note publiée lundi, UBS estimait que la taille de cette commande, dont les détails avaient fuité dans la presse, visait à faire comprendre que l'Inde était un marché important en termes de demande pour l'aviation civile et que le pays cherchait à attirer les investissements du secteur. De fait, Guillaume Faury a souligné mardi que l'Inde était à la veille d'une "révolution" dans le domaine du transport aérien.

Toutefois, "la question principale qui se pose est celle du calendrier des livraisons, qui devraient s'étendre sur au moins deux décennies", avait prévenu lundi UBS.

Vers 17h00, le titre Airbus gagnait 0,2%, à 115,84 euros, alors que le CAC 40 progressait de 0,3%. Pour sa part, l'action Boeing avançait de 0,6%, à 216,83 dollars, alors que le Dow Jones cédait 0,7%.

