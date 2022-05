Airbus dépasse les attentes au T1 et compte produire 75 A320 par mois en 2025

(Actualisation: déclarations du président exécutif sur l'objectif de production 2025, sur le report de la mise en service de l'A321 XLR, et sur l'approvisionnement en titanium)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe européen d'aéronautique et de défense Airbus Group a confirmé mercredi ses perspectives pour l'exercice 2022, alors que ses résultats financiers ont dépassé les attentes au premier trimestre. L'avionneur a également annoncé qu'il se préparait à porter à 75 la cadence de production mensuelle de sa famille A320 à l'horizon 2025.

"Nous anticipons une croissance soutenue de la demande d'avions commerciaux portée par la famille A320 au-delà de 2022", a déclaré le président exécutif du groupe, Guillaume Faury, cité dans un communiqué. "Par conséquent, nous collaborons étroitement avec nos partenaires industriels afin d'augmenter la cadence de production de la famille A320 pour atteindre 75 exemplaires par mois en 2025". Airbus doit auparavant atteindre un rythme de 65 avions par mois d'ici à cet été.

Guillaume Faury a indiqué, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes, que cette montée en cadence industrielle s'accompagnerait d'investissements sur les différents sites du groupe. "Nous avons besoin de davantage de capacités de ligne d'assemblage final (FAL)", a-t-il expliqué. Le site de Mobile, aux Etats-Unis, sera doté d'une seconde ligne finale d'assemblage de la famille A320, a-t-il indiqué.

L'avionneur a également annoncé que la mise en service de son monocouloir A321 XLR, l'appareil avec le rayon d'action le plus important de la famille A320, "devrait avoir lieu début 2024 afin de satisfaire aux exigences de certification". Cette mise en service devait initialement avoir lieu en 2023. "Nous sommes en discussions avec nos clients pour minimiser l'impact de [cette décision] sur leurs opérations", a assuré Guillaume Faury. Le dirigeant a par ailleurs indiqué qu'il ne s'attendait pas à ce que le rayon d'action de l'avion subisse des impacts "importants" en raison de ces exigences de certification.

L'A321 XLR doit disposer d'un rayon d'action maximal de 4.700 milles marins, soit environ 8.700 kilomètres, ce qui lui permettra, par exemple, de relier Rome à la côte Est américaine. Un tel rayon d'action offre une importante flexibilité aux compagnies aériennes et constitue ainsi l'un des grands atouts de ce monocouloir.

Bond de l'Ebit ajusté de 82%

Le groupe européen a livré ces annonces alors que ses résultats ont globalement dépassé les attentes au premier trimestre.

Le chiffre d'affaires d'Airbus a progressé 15% sur un an, à 12 milliards d'euros. La division d'aéronautique civile, qui représente plus des deux tiers des revenus d'Airbus, a réalisé un chiffre d'affaires de 8,5 milliards d'euros, en hausse de 17%. Les livraisons d'avions ont été plus élevées qu'à la même période de 2021, à 142 unités contre 125 au premier trimestre de l'an dernier.

Le bénéfice net s'est inscrit à 1,22 milliard d'euros au premier trimestre, contre 362 millions d'euros un an auparavant.

Mesure clé de la rentabilité du groupe, le résultat opérationnel (Ebit) ajusté a progressé de 82%, à 1,26 milliard d'euros. Cet indicateur intègre une charge de 200 millions d'euros liée à l'impact des sanctions internationales contre la Russie.

Le groupe a également dégagé un flux de trésorerie disponible avant fusions-acquisitions et financements clients de 213 millions d'euros, contre 1,2 milliard d'euros au premier trimestre 2021.

Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 12,05 milliards d'euros, un Ebit ajusté de 719 millions d'euros, un bénéfice net de 460 millions d'euros et flux de trésorerie avant fusions-acquisitions et financements clients de 124 millions d'euros, selon un consensus compilé par la société.

Airbus a également confirmé ses perspectives pour 2022. Le groupe compte toujours livrer 720 avions, dégager un résultat opérationnel (Ebit) ajusté de 5,5 milliards d'euros et générer un flux de trésorerie avant fusions-acquisitions et financements clients de 3,5 milliards d'euros.

Concernant l'approvisionnement en titanium, sujet clef pour l'industrie aéronautique, Guillaume Faury a indiqué que le groupe travaillait pour devenir "neutre" en terme d'exposition à la Russie. Le groupe russe VSMPO- AVISMA représente environ la moitié des besoins d'Airbus pour ce métal.

