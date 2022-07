Airbus prévoit moins de livraisons pour 2022 en raison des tensions logistiques

(Actualisation: indications sur les cadences 2025, déclarations du président exécutif sur les trajectoires de production et du directeur financier sur l'impact des sanctions contre la Russie)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe européen d'aéronautique et de défense Airbus a abaissé mercredi son objectif de livraison d'avions pour 2022 et a décalé au début 2024 sa cible de cadence de production de 65 avions par mois pour la famille A320, en raison des difficultés rencontrées sur sa chaîne logisitique.

"Les défis de la 'supply chain' nous obligent à ajuster les étapes de montée en cadence de la famille A320 en 2022 et 2023, et nous visons désormais un rythme mensuel de 65 appareils début 2024", a déclaré Guillaume Faury, le président exécutif d'Airbus, cité dans un communiqué. Airbus comptait auparavant parvenir à cette cadence à l'été 2023.

"Nous avons par conséquent actualisé nos objectifs de livraisons pour 2022", a-t-il ajouté. Airbus compte désormais livrer environ 700 avions cette année, et non plus 720. Le groupe a maintenu ses autres objectifs pour l'année en cours, à savoir un résultat opérationnel (Ebit) ajusté autour de 5,5 milliards d'euros et un flux de trésorerie avant fusions-acquisitions et financements clients d'environ 3,5 milliards d'euros.

L'objectif de production pour 2025 maintenu

Airbus pâtit notamment de difficultés d'approvisionnement en pièces détachées et en moteurs. A fin juin, le groupe avait produit 26 "planeurs", c'est-à-dire des avions terminés mais en attente de moteur pour être livrés à leur clients, a indiqué Guillaume Faury lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. Le dirigeant a toutefois estimé que ce chiffre était proche d'un "pic" et a ajouté qu'Airbus comptait parvenir à zéro d'ici à la fin de l'année.

Malgré le décalage de la montée en cadence de production pour 2022 et 2023, Airbus a confirmé vouloir atteindre un rythme de 75 avions de la famille A320 produits chaque mois en 2025. Guillaume Faury a assuré que ce chiffre constituait "un objectif ferme".

"Par ailleurs, Airbus étudie avec sa supply chain la possibilité d'augmenter la cadence de production des gros porteurs afin de répondre aux besoins du marché suite à la reprise du trafic international", a également annoncé l'avionneur. "Nous commençons à voir la demande augmenter sur ce segment", a complété Guillaume Faury.

Résultats en baisse au deuxième trimestre

L'industriel a effectué ces annonces alors que ses résultats ont reculé au deuxième trimestre, en raison de la baisse des livraisons d'avions. Pour la période d'avril à juin, Airbus a enregistré un résultat net de 682 millions d'euros, contre un bénéfice de 1,87 milliard d'euros un an plus tôt.

Le groupe a publié un Ebit ajusté, mesure clé de la rentabilité de la société, de 1,38 milliard d'euros au deuxième trimestre, contre 2 milliards d'euros à la même période en 2021. Le chiffre d'affaires s'est de son côté inscrit à 12,8 milliards d'euros, en baisse de 10% sur un an.

Selon un consensus compilé par la société, les analystes anticipaient au deuxième trimestre un chiffre d'affaires de 13,7 milliards d'euros, un Ebit ajusté de 1,33 milliard d'euros et un résultat net de 946 millions d'euros.

La division d'aéronautique civile d'Airbus a vu son Ebit atteindre 1,24 milliards d'euros, contre 2 milliard d'euros un an auparavant. Les livraisons d'avions se sont inscrites à 155 sur le trimestre, contre 172 à la même période en 2021.

Airbus a par ailleurs indiqué que son flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financements clients s'était inscrit à 2 milliard d'euros pour l'ensemble du premier semestre, contre 2,05 milliards d'euros un an plus tôt.

Le groupe a révisé à la baisse l'impact des sanctions contre la Russie sur ses comptes "grâce à la revente de certains appareils". Airbus avait évalué cet impact à environ 200 millions d'euros au premier trimestre. Il se situe désormais autour de "100 millions d'euros", a indiqué le directeur financier, Dominik Asam.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO

COMMUNIQUES FINANCIERS D'AIRBUS :

http://www.airbusgroup.com/int/en/news-media/press-release-search.html

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2022 13:33 ET (17:33 GMT)