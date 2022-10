Airbus relève sa prévision de free cash-flow, l'Ebit ajusté inférieur aux attentes

(Actualisation: report de l'entrée en service de l'A321XLR, cours de Bourse, commentaires de Guillaume Faury sur les objectifs de free cash-flow et de livraisons d'avions et sur les difficultés d'approvisionnement)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe européen d'aéronautique et de défense Airbus a relevé vendredi sa prévision de free cash-flow et confirmé son objectif de livraisons d'avions pour cette année, dans le sillage de résultats trimestriels contrastés.

L'avionneur prévoit environ 4,5 milliards d'euros de free cash-flow avant fusions et acquisitions et financement des clients en 2022, au lieu d'une estimation précédente de 3,5 milliards d'euros. Ce relèvement s'explique par "l'attention accordée à la trésorerie" et un "taux de change dollar-euro favorable", a indiqué Guillaume Faury, le président exécutif d'Airbus, cité dans un communiqué.

Au 30 septembre, le free cash-flow avant fusions et acquisitions et financement des clients s'établissait à 2,9 milliards d'euros, contre 2,26 milliards d'euros un an plus tôt.

En parallèle, Airbus continue de viser un résultat opérationnel (Ebit) ajusté autour de 5,5 milliards d'euros cette année.

Le groupe a également maintenu son objectif de livrer environ 700 avions commerciaux cette année. Ces livraisons ont atteint 437 unités au cours des neuf premiers mois de 2022.

"Nous préférerions avoir une année plus linéaire en termes de livraisons", a commenté Guillaume Faury au cours d'une conférence téléphonique avec des analystes, alors que le groupe devra livrer 263 avions au quatrième trimestre pour atteindre son objectif annuel. "Cela représente un défi, mais nous pensons qu'il est atteignable", a ajouté le dirigeant.

S'agissant de la chaîne d'approvisionnement, elle "demeure fragile en raison de l'impact cumulé de la pandémie de Covid-19, de la guerre en Ukraine, de la crise énergétique et des tensions pesant sur le marché de l'emploi", a commenté Guillaume Faury. "Il faudra attendre au moins jusqu'à la mi-2023 pour que la situation se normalise", a estimé le dirigeant.

Au troisième trimestre clos fin septembre, le résultat net du géant de l'aéronautique a progressé de 65%, à 667 millions d'euros. Il ressort à 85 centimes d'euro par action, en hausse de 67%. Le résultat opérationnel (Ebit) ajusté a crû de 26%, à 836 millions d'euros. De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 27%, à 13,31 milliards d'euros.

Selon le consensus communiqué par la société, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice net de 585 millions d'euros, un Ebit ajusté de 887 millions d'euros et sur un chiffre d'affaires de 12,85 milliards d'euros.

Par ailleurs, Airbus a indiqué que l'entrée en service de son avion monocouloir A321XLR était reporté au deuxième trimestre 2024, au lieu du début 2024, en raison d'un problème de certification concernant le réservoir de carburant. Les trois A321XLR d'essai ont effectué leurs premiers vols, a précisé Airbus.

A 10h25, l'action Airbus gagnait 0,2%, à 106,30 euros, alors que le CAC 40 reculait de 0,6%.

