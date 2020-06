Heinz Hermann Thiele Age : 79 Patrimoine public : 13 110 547 638 USD Principales sociétés : Knorr-Bremse Aktiengesellschaft Biographie : Heinz Hermann Thiele is on the board of Knorr-Bremse AG (former Chairman-Supervisory Board) and Mana » Lire la suite Berlin s'entretient avec le premier actionnaire de Lufthansa 0 22/06/2020 | 19:21 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le gouvernement allemand s'est entretenu lundi avec le milliardaire Heinz Hermann Thiele, premier actionnaire de Lufthansa, pour le convaincre d'accepter les termes du plan de sauvetage de 9 milliards d'euros de la compagnie aérienne. Le ministre allemand des Finances Olaf Scholz s'est dit confiant de voir les investisseurs approuver le projet à l'issue de sa rencontre avec Thiele, qui possède 15,5% du capital du groupe et qui a menacé d'opposer son veto au plan jeudi, lors de l'assemblée générale des actionnaires. Olaf Scholz a déclaré que la proposition qui sera soumise aux actionnaires a été "mûrement réfléchie" dans les négociations avec Lufthansa et l'Union européenne. "Cela sera pris en compte, je pense, par les actionnaires", a-t-il ajouté. L'action Lufthansa, qui a perdu jusqu'à près de 9% en séance à Francfort, a effacé une partie de ses pertes après ces déclarations, clôturant sur une baisse de 3,2% pour sa dernière journée de cotation au sein de l'indice DAX. Heinz Hermann Thiele conteste le plan de sauvetage qui accorderait à Berlin une participation directe de 20% au capital de la compagnie aérienne, ainsi que deux sièges au conseil de surveillance. Le milliardaire a proposé comme alternative une participation indirecte via la banque publique allemande KfW. Lufthansa a prévenu que le rejet du plan lors de l'assemblée du 25 juin le contraindrait à se placer sous le régime de la protection contre les créanciers. (Ilona Wissenbach et Holger Hansen ; version française Jean-Stéphane Brosse) Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DAX -0.55% 12262.97 -6.93% DEUTSCHE LUFTHANSA AG -3.17% 9.848 -38.03% 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités sur Heinz Hermann Thiele 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Suiv.