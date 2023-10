Actuellement, Henrik Georg Fredrik Ehrnrooth est président et directeur général de Kone Oyj. Il est également membre du conseil d'administration de UPM-Kymmene Oyj et de la Fondation Mannerheim, ainsi que membre de la Table ronde européenne des industriels et du conseil de la fondation membre de l'Institut international pour le développement du management. Dans le passé, M. Ehrnrooth a été directeur général de la division banque d'investissement chez Goldman Sachs International.

Principales sociétés KONE OYJ Chief Executive Officer UPM-KYMMENE OYJ Chairman