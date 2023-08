M. Henrik Fisker est président du conseil d'administration, président et chef de la direction de Fisker, Inc. et membre directeur de HF Design LLC et chef de la direction de Fisker Coachbuild LLC. M. Fisker a été précédemment employé en tant que directeur des produits et du design par Vlf Automotive LLC, président exécutif, directeur du design et de la marque par Fisker Automotive, Inc. et président et directeur général par Fisker, Inc. anciennement, président et directeur général de DesignworksUSA, Inc. et directeur de la création de Ford Motor Co. et directeur de Bayerische Motoren Werke AG. Il a également été membre du conseil d'administration de First Cobalt Corp. et de Bamford & Martin Ltd. Il a obtenu son diplôme de premier cycle à l'Art Center College of Design.

Principales sociétés Fisker Coachbuild LLC Chief Executive Officer FISKER INC. Chief Executive Officer