Le fabricant de véhicules électriques Fisker étudie la possibilité de collaborer avec d'autres entreprises, selon son PDG

"Les acheteurs ne sont plus fidèles aux marques traditionnelles. Cela change tout. Si nous collaborons avec quelqu'un, nous pouvons augmenter notre part de marché plus rapidement ? cela pourrait être avec des fournisseurs, d'autres constructeurs automobiles, des entreprises technologiques - nous explorons toutes ces pistes", a déclaré M. Fisker, lors de la conférence Reuters Automotive à Munich.

Les cadres supérieurs des constructeurs rivaux de VE Polestar et Smart, les marques de VE soutenues par Mercedes et le constructeur automobile chinois Geely, ont déclaré lors d'entretiens à la conférence de mardi qu'ils étaient ouverts à des partenariats pour relever les défis de la chaîne d'approvisionnement et de la technologie. Ces trois entreprises sont encore relativement petites et lancent de nouvelles gammes de produits alors que des rivaux plus importants tels que Tesla Inc, le chinois BYD et les constructeurs automobiles mondiaux établis se battent pour les ventes en réduisant les prix.

M. Fisker a déclaré que la start-up spécialisée dans les véhicules électriques avait enregistré 65 000 réservations pour son SUV Ocean, qui est lancé dans une usine en Autriche exploitée par une unité de Magna International Inc.

Il a réaffirmé son objectif de produire entre 1 400 et 1 700 Ocean EV ce trimestre. La société a réduit au début du mois ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année pour l'Ocean, mais Fisker a déclaré mercredi que les problèmes pour décrocher une pièce pour l'intérieur de l'Ocean ont été résolus.

Pour l'instant, l'accord entre Fisker et Magna permet de produire jusqu'à 120 000 Ocean EV par an dans l'usine Magna Steyr de Graz, en Autriche.

La prochaine ligne de modèles de Fisker, la PEAR fabriquée aux États-Unis, commencera à 29 990 dollars et sera présentée pour la première fois le 3 août à Los Angeles, a indiqué Fisker. Fisker prévoit de faire assembler le modèle par le fabricant sous contrat Foxconn dans une usine de l'Ohio.

La PEAR comportera 25 % de pièces en moins qu'une voiture comparable d'aujourd'hui, a déclaré M. Fisker. Mais l'entreprise ne suit pas l'exemple de Tesla, qui utilise de grandes pièces moulées pour réduire les coûts de production.

"Nous ne voulions pas de trois méga-coulées géantes" et faire courir aux clients le risque de devoir mettre les voitures à la casse après un accident. Au lieu de cela, Fisker construira des véhicules à partir d'acier, en combinant plusieurs pièces en une seule à l'aide d'un seul emboutissage, a-t-il déclaré.

M. Fisker a indiqué qu'à terme, l'entreprise envisageait de disposer de capacités de production en Europe, en Chine, aux États-Unis et en Inde.

L'entreprise ne planifie pas sa stratégie de production en fonction des incitations gouvernementales, telles que la loi américaine sur la réduction de l'inflation. "Vous ne pouvez pas réagir après que certains politiciens aient envie de faire quelque chose cette année, et dans quatre ans, cela sera à nouveau modifié.