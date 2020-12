Herbert Diess confirmé à la tête de VOLKSWAGEN pour transformer le groupe

Le conseil de surveillance de Volkswagen a apporté lundi soir son soutien à l’unanimité à Herbert Diess , le patron du groupe, et à la stratégie menée dans la transition vers la mobilité électrique et la voiture connectée. Ce plan baptisé « Together 2025 » sera mis en place avec une équipe dirigeante renouvelée. Par exemple, Arno Antlitz deviendra le directeur financier du groupe à la place de Frank Witter à la mi-2021.En parallèle, le conseil de surveillance a également fait part de sa volonté que Lamborghini et Ducati restent des "parties du groupe Volkswagen", alors que des opérations de cession ou d'introduction en Bourse sont régulièrement évoquées dans la presse.