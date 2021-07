Volkswagen : confirme sa stratégie électrique lors de l'AG

Le Groupe Volkswagen s'engage sur la route de la mobilité durable et autonome: 'Avec notre stratégie NEW AUTO, nous réinventerons Volkswagen d'ici 2030', a assuré le directeur général Herbert Diess , à l'occasion de l'AG annuelle virtuelle du groupe.Le dirigeant a ensuite ajouté que 'les voitures sur nos routes seront durables, sûres, intelligentes et finalement autonomes dans les dix prochaines années.'Dans ce contexte, le groupe Volkswagen a l'intention d'étendre davantage sa part du marché dans la mobilité électrique, a déclaré Herbert Diess . ' Notre objectif est de devenir leader mondial du marché des véhicules électriques '.Au cours des six premiers mois de 2021, malgré la pandémie et la pénurie de semi-conducteurs, le groupe a vendu 170 939 véhicules tout électriques à ses clients, soit plus de deux fois plus qu'à la même période de l'année précédente.Le Directoire et le Conseil de Surveillance ont proposé à l'Assemblée Générale Ordinaire un dividende de 4,80E par action ordinaire et de 4,86E par action de préférence pour l'exercice 2020.Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.