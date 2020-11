Volkswagen va débattre mardi de l'avenir du président du directoire

HAMBOURG (Reuters) - Le comité exécutif de Volkswagen va se réunir mardi pour débattre de l'avenir du président du directoire, Herbert Diess, qui a demandé à être prolongé à la tête du groupe automobile allemand, ont déclaré lundi trois sources proches du dossier à Reuters.

"Les options seront mises sur la table", a dit l'une des sources, ajoutant que l'issue de ces délibérations n'était pas certaine.

Volkswagen a refusé de s'exprimer.

Reuters a rapporté vendredi que Herbert Diess avait sollicité l'appui des familles détenant la majorité de contrôle du groupe automobile en vue d'une prolongation de son mandat.

La volonté de réforme du président du directoire se heurte à des oppositions au sein du conseil de surveillance et Herbert Diess pourrait revoir sa position si ses projets continuent d'être entravés, a déclaré l'une des sources.

Herbert Diess a été nommé responsable de la marque VW en 2015 et président du directoire du groupe en avril 2018. Son mandat prend fin en 2023 et les entreprises allemandes débattent en général d'une prolongation de contrat seulement un an avant son échéance.

Le comité exécutif du groupe, présidé par Hans Dieter Pötsch, compte parmi ses membres Wolfgang Porsche, Hans Michel Piëch, le président du comité d'entreprise Bernd Osterloh, et le ministre-président de Basse-Saxe Stephan Weil.

(Jan Schwartz; version française Bertrand Boucey et Claude Chendjou)