Schneider Electric relève ses objectifs 2021 après une hausse de ses revenus au T1

(Actualisation: réaction en Bourse, commentaires d'analystes, précisions sur le chiffre d'affaires par région, commentaires de la directrice financière Hilary Maxson sur l'optimisation du portefeuille du groupe)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier électrique Schneider Electric a relevé mardi ses objectifs pour 2021, après avoir publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au titre du premier trimestre.

"Les incertitudes qui entourent le reste de l'année 2021 demeurent dues notamment à la récente hausse des contaminations au Covid-19 dans plusieurs pays et aux pressions potentielles sur les chaînes d'approvisionnement dans le monde. Toutefois, compte tenu des tendances de la forte demande sous-jacente observées au premier trimestre et malgré les incertitudes actuelles, nous relevons notre objectif annuel", a indiqué le PDG de Schneider Electric, Jean-Pascal Tricoire, cité dans un communiqué.

Pour 2021, Schneider Electric vise désormais une croissance organique de son résultat opérationnel (Ebita) ajusté comprise entre 14% et 20%, découlant d'une progression organique de son chiffre d'affaires comprise entre 8% et 11%. Schneider vise une marge d'exploitation (marge d'Ebita ajusté) en hausse organique de 90 à 130 points de base, soit dans une fourchette comprise entre 16,7% et 17,1%.

Le groupe visait auparavant une hausse organique de son Ebita ajusté comprise entre 9% et 15%, grâce à une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 5% et 8%. Schneider Electric visait également une marge d'exploitation en hausse organique de 60 à 100 points de base, soit dans une fourchette comprise entre 16,1% et 16,5%.

Au cours des trois premiers mois de 2021, le chiffre d'affaires de l'industriel a atteint 6,53 milliards d'euros, en hausse de 11,9% sur un an en données publiées et de 13,5% en données comparables. Le chiffre d'affaires du groupe s'est inscrit "en croissance dans les deux activités et dans toutes les régions", a précisé Schneider Electric.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes prévoyaient en moyenne un chiffre d'affaires de 6,21 milliards d'euros.

Un "excellent début d'année"

Vers 9h40, l'action Schneider Electric gagnait 1,7%, à 138,80 euros, dans un marché parisien globalement stable.

Les analystes d'Oddo BHF ont salué le relèvement des objectifs du groupe après un "excellent début d'année". Pour l'intermédiaire financier, "le groupe présente des atouts clés en sortie de crise, parmi lesquels une dynamique de gains de parts de marché", la poursuite de l'amélioration de la marge d'exploitation ajustée, ainsi qu'une "stratégie reposant sur la digitalisation et sur l'efficacité énergétique".

Dans le détail, le groupe a vu le chiffre d'affaires de sa division de gestion de l'énergie croître de 12,9% sur un an en données publiées et de 13,7% en données organiques, à 4,95 milliards d'euros. Les revenus de la division automatismes industriels ont progressé sur un an de 9% en données publiées et de 12,9% en données organiques, à 1,58 milliard d'euros.

Sur le plan géographique, la zone Asie-Pacifique a vu son chiffre d'affaires grimper de 32,1% sur un an en organique, à 2,03 milliards d'euros, porté en particulier par la forte croissance "à deux chiffres" de l'activité en Chine.

La zone Europe de l'Ouest a enregistré une croissance organique dynamique de 10,6% sur un an, à 1,84 milliard d'euros, avec une accélération de la performance des deux activités du groupe vers la fin du trimestre.

Le chiffre d'affaires de la région Amérique du Nord a crû de 2,2% en organique, à 1,75 milliard d'euros, lesté notamment par la faiblesse de la demande sur les marchés de l'activité automatismes industriels.

Poursuite de l'optimisation du portefeuille

Schneider Electric a indiqué s'attendre pour 2021, grâce aux mesures d'optimisation du portefeuille réalisées au premier trimestre, à un effet périmètre positif de 950 millions d'euros sur son chiffre d'affaires et de 20 points de base sur sa marge d'Ebita ajusté.

Schneider Electric a par ailleurs annoncé la cession de son activité Cable Support, basée en Suède et employant environ 250 personnes, au Groupe Storskogen pour un montant non communiqué. Le groupe a précisé qu'avec cette opération, il avait "réalisé par cession ou déconsolidation d'actifs l'équivalent d'un montant cumulé de 0,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur son programme d'optimisation de son portefeuille représentant au total un chiffre d'affaires de 1,5 milliard à 2 milliards d'euros d'ici fin 2022".

Dans le cadre de ce programme, Schneider Electric devrait continuer à annoncer, dans les trimestres à venir, des opérations de cession d'actifs, a expliqué la directrice financière du groupe, Hilary Maxson, à l'agence Agefi-Dow Jones au cours d'un entretien téléphonique. Compte tenu de l'avancée du programme et du fait qu'il n'a pas vocation à être "transformant" pour l'entreprise, le périmètre de chaque opération devrait rester limité.

Sur le plan de l'allocation de capital, le groupe se concentre principalement sur l'intégration de ses dernières acquisitions, après une année 2020 "plutôt chargée", mais le groupe s'attend à procéder à quelques acquisitions ciblées, a noté Hilary Maxson.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV - ECH

COMMUNIQUES FINANCIERS DE SCHNEIDER ELECTRIC:

https://www.se.com/ww/fr/about-us/newsroom/news/

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2021 03:46 ET (07:46 GMT)